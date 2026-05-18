Medio centenar de personas exigen Palma la liberación de los activistas de la flotilla a Gaza interceptados por Israel

Medio centenar de personas exigen en Palma la liberación de los activistas de la flotilla a Gaza - EUROPA PRESS

PALMA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de personas se han concentrado la tarde de este lunes en el centro de Palma para exigir la liberación de las decenas de activistas de la flotilla a Gaza que han interceptados por Israel.

La protesta, que se ha desarrollado frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Baleares, ha tenido como objetivo reclamar al Gobierno que adopte medidas para proteger a los activistas españoles.

Según el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en las últimas horas han sido retenidos entre una y dos decenas de ciudadanos españoles de los 45 que viajan a bordo de las embarcaciones que integran la flotilla.

Entre los que no han sido interceptados todavía se encuentran un activista mallorquín y otro menorquín, que siguen su camino hacia la franja de Gaza en sendos barcos.

Los manifestantes, portando varias banderas palestinas y coreando consignas como "La flotilla no se toca" o "No están todas, faltan las presas", han exigido la liberación inmediata de todas las personas interceptadas y la garantía de su seguridad.

También la protección internacional de las misiones humanitarias que se dirigen a Gaza, la apertura inmediata de un corredor humanitario permanente, la suspensión de todas las relaciones con Israel y que el Gobierno imponga "sanciones reales y el bloqueo".

Entre las decenas de manifestantes se encontraban integrantes de esta última flotilla o de anteriores, como la coordinadora de Unidas Podemos en Baleares, Lucía Muñoz.

También ha participado una mujer palestina, residente en Canadá y de visita en Palma, que ha agradecido a la sociedad civil española sus movilizaciones y sus muestras de solidaridad.