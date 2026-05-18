Albares denuncia la retención "ilegal" por Israel de entre una y dos decenas de españoles de la flotilla a Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece junto al ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Egipcios en el Extranjero, Badr Abdelaty, ante los medios en una rueda de prensa - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha denunciado que entre una y dos decenas de activistas españoles que ya sido retenidos por Israel después de que la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza haya sido interceptada en las últimas horas.

En rueda de prensa tras reunirse con su homólogo de Egipto, Badr Abdelaty, ha indicado que serían unos 45 los españoles que viajaban a bordo de las embarcaciones que integraban esta flotilla y que la Marina israelí ha interceptado este lunes en aguas internacionales próximas a Chipre.

Asimismo, ha informado de que la encargada de negocios de Israel en España, Dana Ehrlich, ha sido convocada esta misma mañana en el Ministerio de Exteriores para trasladarle la "protesta formal y enérgica" por parte del Gobierno español por lo que ha calificado de "interceptación ilegal".

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