Controlado un incendio agrícola declarado en una finca de Inca



PALMA, 2 (EUROPA PRESS)

El Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) y los Bomberos de Mallorca han controlado un incendio agrícola declarado la tarde de este jueves en la finca de Son Catiu, ubicada en el municipio mallorquín de Inca.

El fuego, según han informado ambos organismos, está focalizado a los pies del Puig de Santa Magdalena.

El Ibanat ha desplegado tres medios aéreos, tres autobombas, 14 bomberos forestales y tres agentes de Medio Ambiente que están colaborando con los efectivos de los Bomberos de Mallorca.

Sobre las 16.45 horas, los Bomberos de Mallorca han informado que las llamas ya estaban controladas y que, por lo tanto, tan solo está pendiente darlas por extinguidas.

Por el momento se desconoce cuál es la extensión de superficie agraria que se ha visto afectada por el incendio, del que tampoco se conoce su origen.