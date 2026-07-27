'Menys turisme, més vida' tiene constancia de al menos una docena de personas heridas durante la protesta

Pancartas durante una manifestación contra la saturación turística, a 26 de julio de 2026, en Palma - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Menys turisme, més vida' tiene constancia, por el momento, de una docena de personas que resultaron heridas durante la carga policial registrada con motivo de la protesta bajo el lema 'Mallorca al límite', si bien considera que la cifra podría aumentar a medida que pasan las horas y más afectados se lo comuniquen.

Así lo han indicado uno de los portavoces de la plataforma a Europa Press, que ha apuntado que al menos cinco personas de esta docena fueron trasladadas por una ambulancia a un centro sanitario.

Cabe recordar que el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha anunciado que pedirá explicaciones por las actuaciones "inaceptables" que se produjeron en la marcha.

"Hay imágenes que son inaceptables. Pediré un informe exhaustivo de las actuaciones y las explicaciones necesarias, para que se asuman las responsabilidades que hubiere. Deseo una pronta recuperación a los heridos", ha señalado el delegado del Gobierno sobre las cargas policiales en un mensaje en 'X', en el que ha apuntado que sigue "con preocupación los hechos posteriores a la manifestación" del domingo.

Tras la lectura del manifiesto y las actuaciones musicales, que tuvo lugar este domingo en Ses Voltes, donde los controles de accesos establecidos por la Policía Nacional también generaron momentos de tensión, la multitud se movió con intención de desplazarse hasta el Parc de la Mar.

Los manifestantes se agolparon en uno de los extremos de la avenida Antoni Maura, el más cercano al mar, en medio de un fuerte despliegue policial. Allí, decenas de agentes, algunos pertrechados con escudos y pistolas con proyectiles de goma, se apostaron alrededor de la entrada del aparcamiento, rodeados de miles de personas que coreaban consignas como "vergüenza me daría ser policía" o "fuera las fuerzas de ocupación", al entender que les estaban privado de la posibilidad de seguir con la manifestación.

Se produjeron múltiples lanzamientos de objetos, mayormente botellas de plástico, desde un reducido grupo de manifestantes, a quienes otros participantes recriminaron su actitud. Tras varios minutos de tensión, los policías realizaron alrededor de dos decenas de disparos de pelotas de goma y cargaron con sus porras contra varias personas.

Los servicios de emergencias recibieron varias llamadas, tanto de la Policía Local como de los propios manifestantes, alertando de que había personas heridas y hasta la zona se desplazaron tres ambulancias en las que fueron atendidas ocho personas. Dos fueron trasladadas a un centro hospitalario con pronóstico reservado, mientras las restantes, con lesiones leves, fueron dadas de alta en el lugar.

Durante más de una hora prosiguieron los enfrentamientos entre un reducido grupo de manifestantes --algunos con el rostro tapado, y la Policía Nacional-- que han dejado al menos tres cargas policiales más.

Otro grupo de manifestantes, más numeroso, siguió con la protesta pacífica y, en un momento dado, cantando 'La Balanguera' frente al despliegue policial. La multitud se dispersó poco antes de las 23.00 horas, cuatro horas después del inicio de la manifestación propiamente dicha.