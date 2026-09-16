Comercio emblemático de Baleares - CAIB

MENORCA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha informado este miércoles que la localidad menorquina de Es Mercadal contará con siete comercios catalogados como 'Emblemàtics Balears' después de la incorporación de seis nuevos establecimientos al proyecto gestionado por la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares.

Hasta ahora, Es Mercadal tenía solo un comercio catalogado como emblemático, Pastisseria Can Pons, que entró en el proyecto del Ejecutivo autonómico en 2023.

No obstante, con la colaboración del Ayuntamiento, que es quien identifica los establecimientos que cumplen los requisitos, se han incorporado seis nuevos negocios. En concreto, la tienda de mobiliario y menaje del hogar Mobles Martí, como establecimiento arraigado; el comercio de artesanía ArtSpai, como arraigado; Carnisseria i Menjars Febrer, también como arraigado; la ferretería Cas Llauner, como arraigado con historia; la tienda de ropa y complementos Ca n'Auxili, como arraigado; y la panadería y pastelería Cas Sucrer, como emblemático.

De esta manera, con las nuevas incorporaciones de Es Mercadal, Menorca cuenta con 71 establecimientos emblemáticos de cinco municipios: Alaior (4), Ciutadella (21), Es Mercadal (7), Ferreries (10) y Maó (29). En Baleares hay actualmente 412 negocios de 34 localidades.

El Govern ha destacado que el proyecto 'Emblemàtics Balears' nace de la necesidad de proteger la actividad comercial de proximidad y, más específicamente, la de los establecimientos con más tradición de los municipios.

Una de las finalidades de este proyecto es dar a conocer la singularidad de cada municipio a través de sus establecimientos emblemáticos. A pesar de que la iniciativa se centra en los comercios catalogados, el resto de tejido comercial se beneficia de la misma, puesto que los emblemáticos también funcionan como elemento tractor y reclamo para los visitantes de dentro y fuera de Baleares.

En esta línea, han subrayado que los ayuntamientos identifican los comercios del municipio que cumplen los requisitos para ser emblemáticos, de acuerdo con un manual de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares que establece las diferentes categorías.

De este modo, un comercio puede ser catalogado como arraigado (con un producto u oficio singular), con historia (con más de 75 años de vida o excepcionalmente a partir de los 50 años) y con patrimonio (con elementos patrimoniales interiores y exteriores destacados, así como con valor inmaterial). Los establecimientos que cumplan estas tres categorías serán denominados emblemáticos.