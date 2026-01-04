MÉS acusa al Consell de "perder toda credibilidad" tras hacer anuncios "sin base técnica ni informes que los avalen"

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, y el conseller insular de la formación ecosoberanista Joan Llodrà - MÉS PER MALLORCA

PALMA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al Consell de "perder toda credibilidad institucional" tras hacer anuncios "sin base técnica ni informes que los avalen", tras que, según el partido, el gobierno insular le haya reconocido por escrito que no existe ningún estudio que confirme la reducción del 30 por ciento de los atascos en la vía de Cintura y en la autopista del aeropuerto de Palma.

En una nota de prensa, MÉS per Mallorca ha denunciado este domingo la "falta absoluta de credibilidad" del Consell después de que, según ha asegurado, el mismo gobierno insular le haya reconocido, en respuesta a una solicitud formal de información del grupo ecosoberanista, que no existe ningún informe técnico que avale la reducción del 30 por ciento de los atascos en la vía de Cintura y en la autopista del aeropuerto anunciada en una nota de prensa.

La portavoz de MÉS en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha calificado la respuesta del gobierno presidido por Llorenç Galmés como "muy grave" y ha destacado que "el Consell ha admitido por escrito que hizo un anuncio con cifras concretas sin ningún informe, sin ningún documento y sin ningún estudio validado que lo sustente".

Según Perelló "lo que hoy se sabe es que el gobierno de Llorenç Galmés vendió una supuesta reducción del 30 por ciento de los atascos basada en impresiones internas, datos parciales y apreciaciones subjetivas". "Esto no es gobernar con rigor, es hacer propaganda", ha afirmado Perelló.

La portavoz ecosoberanista ha ido asimismo más allá y ha puesto en entredicho el conjunto de la comunicación institucional del Consell de Mallorca: "¿Si este gobierno reconoce que hace notas de prensa sin informes, sin datos contrastados y sin documentos administrativos, qué credibilidad tienen el resto de anuncios que hacen? ¿Cómo podemos confiar en ninguna cifra, ningún proyecto o ninguna promesa del señor Galmés?", se ha preguntado.

Perelló ha remarcado que "no se está hablando de un error menor, sino de un modelo de gobierno que banaliza la información pública y ningunea el derecho de la ciudadanía y de la oposición a acceder a datos reales y contrastables". Así ha remarcado que "el Consell no puede funcionar en base de ocurrencias o sensaciones. Gobierna una institución pública, no un gabinete de marketing", ha añadido.

En este sentido, el conseller insular de MÉS per Mallorca Joan Llodrà ha denunciado que "el gobierno insular ha convertido la gestión de las carreteras en un relato sin cimientos técnicos" y ha alertado que "tomar decisiones y hacer anuncios sin informes escritos ni validados es una temeridad que puede tener consecuencias graves sobre la movilidad y la seguridad vial". Llodrà ha insistido que "no es aceptable que, ante una petición de información clara y concreta, el Consell responda que los estudios simplemente no existen", y ha reclamado "más transparencia, más rigor técnico y menos propaganda".

Tanto Llodrà como Perelló han concluido que "esta respuesta confirma una manera de hacer política basada en titulares vacíos y no en datos reales" y ha advertido que MÉS "continuará fiscalizando un gobierno que confunde gobernar con anunciar, y que cada vez deja más en evidencia su falta de seriedad y de credibilidad".