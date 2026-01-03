MÉS condena la agresión "ilegal" de EEUU contra Venezuela y reclama el cumplimiento "íntegro" del derecho internacional

PALMA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha condenado la agresión "ilegal" de los Estados Unidos contra Venezuela y ha reclamado el cumplimiento "íntegro" del derecho internacional.

En una nota de prensa, ante los bombardeos cometidos esta madrugada en Venezuela por parte de los EEUU, y a falta de conocer el alcance y los daños, MÉS per Mallorca ha expresado su "completo rechazo al uso de la fuerza para la resolución de las controversias" entre ambos países y ha reclamado un cumplimiento "íntegro" del derecho a la soberanía de los Estados y a la solución pacífica de las controversias, tal como proclama la Carta de las Naciones Unidas.

En este sentido, la formación ecosoberanista ha dicho observar "con profunda preocupación" el incremento exponencial del uso de la violencia y el "abandono de los canales diplomáticos y los sistemas multilaterales y pacíficos de resolución de controversias", y ha reclamado "una condena firme" de los hechos al gobierno de España y a la Unión Europea, así como "respuestas eficaces" ante lo que ha considerado "una vulneración sistemática del derecho internacional" por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Asimismo, MÉS per Mallorca ha condenado de manera rotunda el uso de la violencia y la intervención extranjera como medio para introducir cambios políticos. "Ni las bombas ni los secuestros son herramientas legítimas", ha recordado.

Finalmente, el partido ha reiterado su "compromiso y adherencia con la democracia, la paz y el derecho internacional".