MÉS critica al alcalde de Marratxí por asegurar que "no hay ningún problema" con el caso Bestard

Archivo - La portavoz de MÉS per Marratxí en el municipio, Aina Amengual. - MÉS - Archivo

PALMA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha criticado al alcalde del municipio, Jaume Llompart (PP), por asegurar que "no hay ningún problema" dentro del equipo de gobierno tras conocer que el vicepresidente del Consell de Mallorca Pedro Bestard (Vox), también primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, ha hecho uso exclusivo de tres vehículos oficiales de la institución insular.

Los ecosoberanistas, según han explicado en un comunicado, preguntaron al alcalde por esta polémica y este respondió que "nada tiene que ver con Marratxí, sino con el Consell de Mallorca", por lo que "no hay ningún tipo de problema dentro del equipo de gobierno".

Para la portavoz de MÉS, esta respuesta es "profundamente grave" y evidencia una "connivencia política" de Llompart con Bestard, su socio de gobierno.

"Cuando el alcalde dice que no hay ningún problema, lo que realmente está diciendo es que no ve ningún problema político en estas prácticas. Y eso, viniendo del alcalde, es muy preocupante. No hablamos de un cargo ajeno al municipio, sino de la segunda autoridad política del Ayuntamiento, una persona que forma parte del núcleo duro del gobierno municipal y que puede sustituir al alcalde cuando es necesario", ha señalado.

Amengual ha considerado que Llompart "no puede esconderse detrás del argumento de que los hechos afectan al Consell de Mallorca". "Si el primer teniente de alcalde de Marratxí aparece vinculado a informaciones sobre un uso discutible de recursos públicos en otra institución, el alcalde tiene la obligación política de pedir explicaciones, no de mirar hacia otro lado", ha añadido.

La ecosoberanista, además, ha criticado la "contradicción" de Bestard y de su partido, quienes "se presentaron diciendo que venían a acabar con los chiringuitos, las duplicidades y el gasto inútil" pero cuando ha ostentado responsabilidades de gobierno ha optado por "coches oficiales, hoteles de 1.920 euros en tres noches, una cabra disecada pagada con recursos públicos y una manera de usar las instituciones que parece estar más cerca de la prioridad personal que del interés general".

"El problema ya no es solo lo que ha hecho o no ha hecho Bestard en el Consell. El problema es que el alcalde de Marratxí, ante unas informaciones tan graves, no exija explicaciones, no anuncia ninguna comprobación y no muiestra ninguna preocupación. Eso es connivencia política", ha sentenciado Amengual.