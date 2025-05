MÉS critica la "complicidad" de Cort con el "genocidio" en Palestina por ceder el Castell de Bellver a Louis Vuitton

Archivo - La portavoz de MÉS per Palma en el Ayuntamiento, Neus Truyol, en declaraciones.

PALMA 30 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha criticado la cesión del Castell de Bellver a la empresa Louis Vuitton y ha acusado al Ayuntamiento de Palma de "complicidad" con el "genocidio" en Palestina.

Los ecosoberanistas han advertido que el CEO de Louis Vuitton, Bernard Arnault, ha realizado inversiones millonarias en empresas israelíes de ciberseguridad --como Wiz-- en plena escalada bélica a Palestina, por lo que han reivindicado que Palma "no se puede vender al lujo manchado de la sangre de civiles inocentes".

En un comunicado, MÉS ha censurado que el Ayuntamiento de Palma haya cedido el Castell de Bellver a la multinacional del lujo Louis Vuitton para hacer tres desfiles y cenas exclusivas por 175.000 euros.

"¿El coste real? La pérdida de la dignidad colectiva, la privatización de un espacio público icónico y la complicidad con intereses manchados por el genocidio", han recriminado.

MÉS ha remarcado que las empresas de ciberseguridad son una parte "fundamental" del aparato tecnológico israelí, que "sustenta tanto la vigilancia como la ofensiva militar y el genocidio de Gaza".

Mientras tanto, han indicado que más de 35.000 palestinos han sido asesinados, la mayoría mujeres y niños, y miles de familias han quedado desplazadas.

"La comunidad internacional observa con horror la destrucción de barrios enteros y de hospitales. En este contexto, Palma no puede ser el escaparate de una marca que se enriquece a la vez que contribuye a este sufrimiento y a esta barbarie", han alegado.

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha incidido en que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha convertido Bellver en un "decorado de lujo, mientras en Gaza se cuentan los cuerpos debajo las ruinas". Por eso, ha censurado que el PP "no solo venda la ciudad", sino que "se ponga al servicio de los que se lucran con las masacres", algo que han calificado de "inmoral e intolerable".

"Para hacer posible el acto, el recinto ha sido blindado, se ha prohibido hacer fotos, se han colocado vallas y se ha privatizado temporalmente el acceso. El Castell de Bellver ha sido secuestrado por el marketing del privilegio", han argumentado.

Truyol ha recriminado que, mientras la ciudad se "colapsa" y las familias "no pueden pagar ni el alquiler, ni el escoleta de sus niños", Martínez cierra Bellver para "hacer lucir diamantes". "Una vez más, gobierna para una minoría que lo tiene todo e ignora la mayoría que no llega a final de mes", ha añadido.

La formación ha pedido la publicación íntegra del convenio firmado con Louis Vuitton, una moratoria sobre la cesión de patrimonio público a multinacionales y un "compromiso explícito de no colaborar con marcas vinculadas a la vulneración de los derechos humanos y que financien el Estado genocida de Israel".

"No es una cuestión estética. Es ética. No se puede construir una ciudad libre y justa mientras se hace el juego al lujo construido sobre el sufrimiento otros pueblos. Bellver tiene que ser de todos y para todos. Y hoy, no lo es", ha concluido Truyol.