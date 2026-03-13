MÉS denuncia la negativa de Cort al CEIP Es Molinar para celebrar un acto frente al busto de Aurora Picornell

Archivo - La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, interviene en rueda de prensa. - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento haya denegado al CEIP Es Molinar una solicitud para celebrar un acto del Día Internacional de la Mujer frente al busto de Aurora Picornell.

Según han sostenido los ecosoberanistas en una nota de prensa, "la negativa de Cort ha obligado al centro a suspender una actividad pedagógica pensada para explicar a los alumnos la figura de esta referente feminista y republicana asesinada por los fascistas el 1937".

Para MÉS, esta decisión "no es un hecho aislado", ya que ha ocurrido la semana en la que PP y Vox han derogado en el Parlament la ley de memoria democrática.

La formación ha exigido al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que "rectifique inmediatamente" y garantice la realización de este tipo de actividades educativas en el espacio público.

La portavoz de MÉS en Cort, Neus Truyol, ha subrayado que "es muy grave que el alcalde permita que el Ayuntamiento ponga trabas a un colegio que quiere educar en la memoria democrática".

En esta línea, ha acusado al equipo de gobierno de "impedir que unos niños conozcan la historia de una mujer que luchó por la libertad" y ha enmarcado esta situación en "el giro ideológico" que a su entender están llevando a cabo las instituciones gobernadas por el PP con el apoyo de Vox.

"Esta semana han eliminado la ley de memoria democrática y hoy vemos las consecuencias: se ponen obstáculos incluso a un centro escolar", ha criticado Truyol, agregando que cuando el PP gobierna de la mano de Vox "la memoria de las víctimas del franquismo molesta".

MÉS ha concluido que continuará defendiendo la memoria de Aurora Picornell y de todas las víctimas del franquismo, subrayando que "la memoria no se puede borrar y todavía menos ante los niños que tienen que construir una sociedad más justa y más democrática".