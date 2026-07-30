MÉS exige al Govern un decreto ley contra la masificación turística tras la reunión "cínica" entre Prohens y Sánchez

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apestiguia, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido este jueves al Govern la aprobación de un decreto ley que incluya impuestos a las empresas de alquiler de vehículos, la limitación de coches en Baleares, la reducción de plazas turísticas, y la limitación de compraventa de vivienda a extranjeros.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha calificado la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la líder del Ejecutivo balear, Marga Prohens, de "cínica". Así, ha lamentado que ambos no hablaran de los intereses de la ciudadanía de las Islas, ni hicieran referencia a la manifestación del pasado domingo, por lo que ha exigido al Govern un paquete de medidas en favor de las peticiones de esta protesta.

En primer lugar, Apesteguia ha solicitado la imposición de impuestos al sector del 'rent a car' por la presión que producen en las Islas y la limitación de la entrada de vehículos en Baleares.

Los ecosoberanistas también han reclamado una reducción de plazas turísticas y la eliminación de las medidas de decrecimiento turístico aprobadas por el Govern. En este sentido, han pedido que no se renueven las plazas que caducan y que se eliminen las ya obsoletas a través de la compra de establecimientos, de manera que a largo plazo calculan que se podrían reducir las plazas turísticas en 140.000.