MÉS exige al Govern "valentía" para "apartarse" de quienes "se han instalado en la política de cuanto peor mejor"

Archivo - El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en una rueda de prensa. Archivo.

PALMA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido al Govern del PP de Marga Prohens "valentía" para "proponer medidas que sean positivas para el conjunto de la ciudadanía" y para "apartarse" de quienes, a su juicio, "se han instalado en la política del cuanto peor mejor", en alusión a Vox.

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, se ha pronunciado de este modo, este lunes, en una rueda de prensa, en la que ha lamentado que los grupos políticos inician el nuevo curso parlamentario igual que acabó el anterior "sin saber cuál es la hoja de ruta del Govern, es decir, sin saber qué medidas quiere aprobar ni en qué mayorías se quiere sustentar", lo que, ha añadido, "deja bastante en entredicho "no solo la capacidad si no también la voluntad del Govern de sacar adelante según que medidas".