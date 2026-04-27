MÉS exige la reducción de jornada laboral y denuncia que el modelo económico genera precariedad en los trabajadores

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol. - MÉS PER PALMA.

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉs per Palma ha exigido este lunes la reducción de la jornada laboral como una medida "para vivir mejor" y ha considerado que el actual modelo económico de Baleares genera precariedad por su dependencia del turismo.

Según ha informado la formación ecosoberanista en un comunicado, han registrado una iniciativa en el Ayuntamiento de Palma impulsar la reducción de la jornada y garantizar el derecho de los trabajadores a la conciliación laboral.

En este sentido, han denunciado que un modelo económico que depende en gran medida del turismo, aunque esté generando empleo, contribuye a la implantación de jornadas "excesivas" y a una "pérdida constante de la calidad de vida a miles de trabajadores.

Así, ha planteado un paquete de medidas que supongan una jornada laboral de 37,5 horas semanales sin que se vean afectados los salarios.

En este sentido, han explicado que, pese a que Baleares haya superado los 523.000 afiliados a la Seguridad Social, el mercado laboral de las Islas está marcado por la temporalidad, la estacionalidad y una elevada intensidad laboral ligada al sector servicios.

Así, MÉS ha criticado que el turismo genere "jornadas largas, dificultades para conciliar e impactos directos en la salud física y emocional de la clase trabajadora". Según añaden, reducir la jornada laboral no solo mejora el bienestar, sino que puede incrementar la productividad y generar entre 14.000 y 110.000 puestos de trabajo en Baleares, ayudando a diversificar la economía.

También piden la aplicación de cláusulas sociales en la contratación pública, la promoción del teletrabajo y de la flexibilidad horaria, así como acuerdos con agentes sociales para reducir la jornada en sectores "tensionados", como el turismo y la hostelería.

Al mismo tiempo, instan a Cort a incorporar cláusulas en los contratos públicos que aseguren que las empresas subcontratadas por el Ayuntamiento cumplan con la jornada laboral reducida.

La formación critica la "inacción" de las administraciones ante un modelo económico que muestra "síntomas claros de agotamiento" y ha reclamado un nuevo contrato social para distribuir el tiempo, la riqueza y las oportunidades.

"No se trata solo de hacer menos horas de trabajo. Se trata de vivir mejor. Palma tiene que liderar este cambio y poner la vida en el centro", ha concluido Truyol.