MÉS exige la suspensión de los agentes que participaron en las cargas policiales de la protesta del domingo en Palma

El candidato a la alcaldía de Palma de MÉS per Palma, David Pujol, la secretaria de organización de MÉS per Mallorca, María Ramon, y el diputado de MÉS per Mallorca en el Congreso de los Diputados Vicenç Vidal. - EUROPA PRESS

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido este viernes la suspensión cautelar del servicio activo de los policías nacionales que participaron en las cargas que tuvieron lugar al finalizar la manifestación del pasado domingo bajo el lema 'Mallorca, al límite' y ha pedido que se revisen los protocolos de actuación para poder identificar a los agentes en futuras ocasiones.

Según ha informado en declaraciones a los medios el candidato a la alcaldía de Palma de la formación, David Pujol, MÉS ha solicitado la identidad del agente que hirió al fotoperiodista Xavier Hurtado y la de la persona que ordenó las cargas policiales. Además, ha criticado que los agentes no iban "debidamente identificados" en la manifestación.

Por su parte, el diputado de MÉS por Mallorca en el Congreso Vicenç Vidal ha vuelto a pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, quien "ha reconocido que hubo fuerza desmesurada por parte de la Policía Nacional" y que, al hacerlo, ha asumido su "incapacidad".

Vidal ha lamentado que cinco días después de las protestas "aún" no haya "pasado nada" y ha considerado que Rodríguez "va tarde" porque, según ha añadido, la dimisión ya tendría que haberse producido.

El diputado ha recordado que, en caso de no haber dimitido, Rodríguez deberá comparecer en la Comisión de Insularidad cuando se recupere la actividad parlamentaria y que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también deberá hacerlo en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones.

Por su parte, la secretaria de organización de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, ha asegurado que la formación -adscrita a Sumar- ha perdido la confianza en el PSOE dado que "aún no se han asumido responsabilidades" y ha añadido que MÉS presentará mociones en todos los ayuntamientos mallorquines para condenar la "violencia policial" de la manifestación del pasado domingo en Palma.