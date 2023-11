MÉS insinúa que Costa deje su cargo tras cesar al gerente del Ibetec: "No tiene capacidad de salvarse políticamente"

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa.

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha considerado que el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, debería ser cesado o presentar su dimisión "por haber echado un cable a un machista o por haber escondido esta información". "Ya no tiene capacidad de salvarse políticamente".

Así se ha expresado el portavoz este lunes en declaraciones a los medios, en relación al cese del gerente de la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones e Innovación (Ibetec), Juan Antonio Serra Ferrer, procesado por agresión sexual.

En concreto, Fiscalía pide para él tres años de cárcel por, presuntamente, intentar besar y lamer la cara a una desconocida en un restaurante de Palma y propinar un puñetazo a uno de los policías que lo detuvo cuando intentaba huir en mayo de 2022.

Al respecto, Apesteguia ha reiterado el "compromiso" que tienen las instituciones de lograr "una sociedad más responsabilizada con la igualdad y las agresiones de carácter sexual y en contra de las mujeres".

Así, ha considerado que el cese del hasta ahora gerente del Ibetec no es suficiente, ya que "sólo faltaría que una persona capaz de cometer estos actos siguiera en el Govern", y ha querido centrar los hechos directamente en su nombramiento, que fue llevado a Consell de Govern "y asumido solidariamente por todo el Ejecutivo autonómico".

Además, ha partido "de la premisa de que el vicepresidente era plenamente consciente del tipo de persona que ponía al frente del Ibetec y que lo sabía porque era compañero y amigo suyo, y porque pertenecen a la institución que había apartado a esta persona de sus responsabilidades", ha dicho Apesteguia.

Por tanto, ha opinado que "Costa decidió rescatarle y ponerle al frente de un instituto del Govern, haciendo una clásica muestra de lo peor del machismo estructural, que es la permanente solidaridad y silencio de los hombres frente a las agresiones machistas y sexuales".

"Es un caso clásico del principio 'perro no come perro'", ha censurado.

Ante esta situación, Apesteguia ha interpretado que se dan varias hipótesis. Una, según ha dicho, "es que el conseller Costa puso en conocimiento de la presidenta, Marga Prohens, y del resto del Consell de Govern la situación de este personaje", y otra, que "escondió esta información".

"Si fuera la primera y pese a ello el resto decidió avalar la propuesta del vicepresidente, todos se solidarizan con esta decisión y por tanto las responsabilidades políticas no se tienen que circunscribir exclusivamente a Costa. Si es la segunda hipótesis y escondió esta información, no solo se le tiene que responsabilizar de avalar una persona que comete estos actos deplorables, es que es una persona que no es digna de la confianza de la presidenta", ha sentenciado.

Así, en un hipotético de que él fuera presidente del Govern, el portavoz de MÉS ha asegurado que ante esta situación "sería fulminantemente cesado el conseller, por haberse corresponsabilizado y haber intentando echar un cable a su amigo machista y agresor, como por haber escondido esta información".

"Consideramos que el vicepresidente no puede seguir ocupando su cargo", ha concluido Apesteguia, remarcando que Costa "ya no tiene capacidad de salvarse políticamente".