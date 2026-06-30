MÉS per Mallorca asegura que la judicialización de la importación de residuos se debe a la "mala gestión" del PP

MÉS reclama al Consell de Mallorca paralizar la importación de residuos de Eivissa. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha asegurado este martes que la judicialización del plan de traslado de residuos de Eivissa a Mallorca se debe a la "mala gestión" del PP en el Consell Insular.

Según ha indicado en un comunicado la portavoz de la formación en esta institución, Catalina Inés Perelló, la judicialización del expediente es "la consecuencia directa de una manera de gobernar basada en la opacidad, la improvisación y la falta de respeto a los procedimientos y a la ciudadanía".

Según señala, el conseller insular de Medio Ambiente, Pedro Bestard, "no ha sido capaz" de explicar con transparencia las condiciones económicas, jurídicas y ambientales de esta operación que afecta directamente a Mallorca, y sostiene que durante meses se ha producido una gestión "opaca" del expediente.

La formación ecosoberanista ha reiterado que el proyecto responde, a su juicio, a una falta de planificación previa en Eivissa y supone trasladar a Mallorca el problema de gestión de residuos de la isla vecina, en lugar de abordar soluciones estructurales basadas en la reducción y el reciclaje.

Asimismo, Perelló ha advertido de que el Consell ha impulsado un modelo que incrementa la incineración y el transporte de residuos, con un mayor impacto ambiental, en lugar de apostar por la economía circular.

MÉS también ha responsabilizado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, de avalar una gestión que, según la formación, ha generado "desconfianza social, conflicto institucional y ahora un litigio judicial".

En este sentido, ha criticado que el Govern defendiera la operación como una medida técnica mientras, según ha afirmado, se trata de una decisión "profundamente política" con consecuencias ambientales y territoriales para la isla.

Por todo ello, MÉS per Mallorca ha reclamado paralizar cualquier ampliación o consolidación del traslado de residuos hasta que exista seguridad jurídica, se haga pública toda la documentación del expediente y se apueste por un modelo de gestión basado en la prevención, la reducción y el reciclaje.