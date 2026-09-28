MÉS per Mallorca exige al Govern la declaración de zona tensionada porque hay "decenas de Maricármenes"

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido este lunes al Govern que declare Baleares como zona tensionada para topar el precio de los alquileres para dar respuesta a la emergencia residencial ante las "decenas de Maricármenes" que hay en las Islas.

Así lo ha indicado el portavoz parlamentario de la formación Lluís Apesteguia, en clara alusión al caso de la mujer de 87 años que fue desahuciada la semana pasada de su vivienda en Madrid. Apesteguia también ha reclamado que se aplique en Baleares una política de vivienda pensada para los ciudadanos "normales" y que "deje de pensar en el beneficio de unos pocos privilegiados".