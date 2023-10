MÉS per Mallorca pide al Govern no eliminar o reducir las líneas y frecuencias del TIB durante el invierno

PALMA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha presentado una proposición no de ley para instar al Govern balear a no suprimir ninguna línea de los buses del TIB, ni reducir sus frecuencias o servicios de transporte público interurbano durante los meses de invierno.

Los ecosoberanistas han explicado este viernes en un comunicado que también ha pedido al Ejecutivo autonómico que mantenga todo el año las conexiones al aeropuerto e incluir en los presupuestos de 2024 un incremento de los fondos del Consorcio de Transporte de Mallorca para aumentar las frecuencias del bus interurbano.

El diputado de MÉS per Mallorca en el Parlament balear Ferran Rosa ha asegurado que "el transporte público no puede depender de si hay o no turistas" y que "tiene que ser un derecho".

En concreto, la formación pide que no se supriman las líneas 103B Costa de la Calma-Palma; 231 Port de Sóller-Alcúdia; 315 Sa Pobla-Badia d'Alcúdia-Inca; 321 Cala Sant Vicenç; 323 Alcúdia-Alcanada; 324 Can Picafort-Alcúdia; 325 Alcúdia-Cala Rajada; 334 Alcúdia-Formentor; y 422 Cala Mesquida-Cala Rajada.

También lo reclama para las líneas 423 Font de sa Cala-Cala Rajada; 424 Cala Rajada-Portocristo; 425 Cala Bona-Portocristo; 427 Cala Mendia-Portocristo; 428 Cala d'Or-Portocristo; 505 Cala Pi-Palma; y 521 Cala d'Or-Cala Mondragó.

Por otro lado, en cuanto a las conexiones con el aeropuerto de Palma, pide que no se reduzcan en específico las de Camp de Mar (A11), Can Picafort (A32), Cala Bona (A42) y Campos (A51).