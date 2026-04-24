MÉS per Mallorca vaticina "una masificación turística récord" este verano

El diputado de MÉS per Mallorca y Més per Menorca en el Congreso, adscrito a Sumar, Vicenç Vidal, y el coordinador general de MÉS, Lluís Apesteguia. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha vaticinado una temporada alta con una "masificación turística récord" ante el aumento de un 2,6 por ciento de asientos programados para la temporada en Baleares, anunciado por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).

"Ni los trabajadores del turismo, ni los mallorquines, ni los servicios públicos ni tampoco los recursos naturales de la isla pueden aguantar esta presión", ha advertido el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

Para los ecosoberanistas, es importante que Baleares pueda definir el techo de vuelos y la gestión aeroportuaria del archipiélago, ha señalado MÉS en una nota de prensa.

Por ello, Apesteguia ha instado a todos los partidos en el Parlament a apoyar la proposición de ley de cogestión aeroportuaria, que se vota definitivamente en el pleno del próximo martes.

El diputado de MÉS per Mallorca y Més per Menorca en el Congreso, adscrito a Sumar, Vicenç Vidal, ha coincidido con Apesteguia en la importancia de "tener esta herramienta de decisión y de autogobierno.

"No podemos seguir más con un modelo que programa cada año más vuelos sin tener en cuenta la capacidad de carga de la isla ni el bienestar de los que vivimos aquí", ha sostenido.