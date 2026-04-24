Més per Menorca alerta de un posible hallazgo arqueológico en las obras de la carretera general

MENORCA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Més per Menorca ha pedido este viernes explicaciones al Consell de Menorca por un posible hallazgo arqueológico durante los trabajos que se están realizando en las obras de la carretera general, en el tramo de Rafal Rubí.

Los menorquinstas han alertado que un tramo del arcén ha aparecido acordonado. "Todo apunta a que podría tratarse de restos arqueológicos descubiertos durante la ejecución de las obras de reforma, pero desde la administración insular no se ha facilitado ninguna información al respecto", han subrayado.

Més per Menorca ha registrado de forma urgente preguntas tanto al conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado, como al de Cultura, Joan Pons Torres, responsable del servicio de Patrimonio.

El partido ha reclamado transparencia al equipo de gobierno y que se informe en todo momento de las actuaciones llevadas a cabo, ya que, de confirmarse que se trata de restos arqueológicos, se debe cumplir con todo lo previsto en la normativa de patrimonio.

"En el caso de que se hayan hallado restos, se confirmaría el alto valor arqueológico de la zona, lo que hace más necesario que nunca extremar las medidas en intervenciones en un entorno declarado como Valor Universal Excepcional por la Unesco", han concluido.