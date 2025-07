MÉS reclama que las entidades del tercer sector puedan acceder a las ayudas para escuelas de verano

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha registrado una iniciativa en el Parlament para reclamar que el Govern incorpore a las entidades del tercer sector como beneficiarias de las subvenciones para la organización de escuelas de verano, al tiempo que exige que la convocatoria se publique "con más antelación" para evitar que las familias y los niños sufran las consecuencias.

Según ha señalado la formación en nota de prensa, desde 2022 el Govern impulsó una línea de ayudas para facilitar el acceso a las escuelas de verano organizadas por ayuntamientos, AFAS y entidades sociales, con precios máximos establecidos de 100 euros por niño y mes (o 50 euros para familias vulnerables) y condiciones laborales garantizadas para los monitores.

Sin embargo, la diputada de MÉS Marta Carrió ha criticado los retrasos en la convocatoria de estas ayudas. "En las ayudas de escuelas de verano de 2024, que no salieron hasta mediados de mayo, se detectó que el número de AFAS que recibieron la subvención bajó un 66 por ciento", ha asegurado. La diputada ha alertado de que esta tendencia puede repetirse este año, ya que "la actual convocatoria de 2025 no salió hasta mediados de junio y todavía no está resuelta".

Con la propuesta presentada, MÉS reclama que el Govern desarrolle la convocatoria de ayudas para la organización de las escuelas de verano "con más antelación", de forma que, antes del inicio de las actividades se conozca la financiación recibida, facilitando así la presentación de las AFAS.

Además, la formación considera fundamental que se amplíe el abanico de beneficiarios para incluir a las entidades del tercer sector, especialmente aquellas que promueven escuelas de verano como herramienta de cohesión y prevención social.

"Son muchas las escuelas de verano en barrios y pueblos, que son impulsadas y organizadas por entidades del tercer sector, que incorporan el ocio como una herramienta de trabajo y prevención comunitaria en la infancia más vulnerable", ha defendido Carrió.