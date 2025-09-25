MÉS reclama que se informe mejor de las incidencias de los trenes y más coordinación con el TIB

Rosa y Webber, en las inmediaciones de la estación Constancia/Hospital de Inca. - MÉS

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reclamado al Govern que mejore la información a los usuarios del tren, especialmente en cuanto a las incidencias, al tiempo que ha reclamado una mayor coordinación entre SFM y el TIB.

El diputado Ferran Rosa y la teniente de alcalde en Inca Alice Webber se han referido a aquellos casos en los que el tren tiene que transitar por alguna parte de la vía en mal sido y lo hace a una velocidad inferior a la establecida, por seguridad, lo que provoca retrasos que no son comunicados a los usuarios.

"Hace falta más transparencia hacia el usuario que tiene derecho a que se le comunique qué horarios reales están previstos", ha afirmado Rosa, que ha instado al Ejecutivo autonómico una auditoría sobre el estado de las vías, así como el cumplimiento del contrato de mantenimiento.

Weber, por su parte, ha pedido más planificación y coordinación entre SFM y el TIB para una mejor adaptación entre los dos servicios si se producen incidencias. "Si se sabe que el tren de Manacor llegará siete minutos más tarde, lo que no puede ser es que el bus con el que tiene que enlazar no se adapte y deje a los usuarios esperando 45 minutos", ha subrayado la edil.

Los ecosoberanistas en Inca han propuesto, en este sentido, que el inicio de la línea de tren Inca-Palma se traslade al apeadero Constancia/Hospital de Inca, una de las estaciones más concurridas por la facilidad de aparcamiento.

Sin embargo, han explicado, no tiene personal, lo que provocó el pasado lunes que los usuarios que tenían que coger el tren de las 06.16 horas no pudieran acceder al andén.

Estas propuestas se transformarán en una Proposición no de Ley que el diputado Ferran Rosa registrará en el Parlament.

El diputado ha añadido que ha recibido una respuesta de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad sobre un descarrilamiento en julio. La respuesta, ha apuntado, afirma que la red ferroviaria se encuentra en "condiciones adecuadas" y que el servicio solo ha registrado "incidentes puntuales".