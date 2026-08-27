Miquel Joaquín Estrades encabeza la nueva ejecutiva de los Socialistas de Puigpunyent. - PSIB-PSOE

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Socialistas de Puigpunyent han renovado su Comisión Ejecutiva local, que estará encabezada por Miquel Joaquín Estrades como secretario general y Marc Simó como secretario de Organización.

La nueva dirección, según ha indicado la formación en un comunicado, inicia una etapa con el objetivo de reforzar el proyecto socialista en el municipio, sumar nuevas personas e intensificar el trabajo junto a los vecinos y vecinas.

La Ejecutiva se completa con Antoni Marí como secretario de política municipal y Aina Matas como secretaria de servicios sociales e igualdad.

Estrades se ha mostrado satisfecho para encabezar una ejecutiva "con iniciativa y ganas de trabajar por Puigpunyent", que afronta esta nueva etapa con el reto de reforzar el trabajo político y municipal de la agrupación.

El nuevo secretario general ha señalado que la hoja de ruta pasa por "estar más presentes en la calle, escuchar a los vecinos y construir propuestas útiles para el pueblo", con la mirada en 2027.

La asamblea ha contado con la participación de la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, que ha trasladado todo su apoyo al nuevo equipo.

Fernández ha destacado la importancia de unas agrupaciones locales fuertes para continuar construyendo el proyecto socialista desde cada municipio de Mallorca.

También han asistido el secretario de Organización de la Federación Socialista de Mallorca, Ares Fernández, y la secretaria de Empleo y Economía Social del PSIB-PSOE, Malena Riudavets.