La Misericòrdia acogerá un concierto de 'Pitxorines' el próximo 20 de abril

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El patio de la Misericòrdia acogerá un concierto del grupo 'Pitxorines' el próximo 20 de abril al que asistirán más de 600 alumnos de nueve centros educativos, en el marco del programa 'Viu la cultura'.

La Conselleria de Educación y Universidades ha explicado que la actuación se dirige al tercer ciclo de primaria y al primer ciclo de secundaria y es una propuesta pedagógica destinada a acercar la música tradicional mallorquina a las nuevas generaciones a través de una "experiencia vivencial y participativa".

Así, el concierto plantea un recorrido musical por las canciones más representativas de la isla y combina interpretaciones en directo con dinámicas educativas que explican el papel de la música en la vida cotidiana de otra época, mostrando su relación con los oficios, las fiestas populares, los juegos infantiles y el baile tradicional. A lo largo del espectáculo también se dará a conocer la sonoridad y el funcionamiento de instrumentos.

La actividad incluye momentos de participación del alumnado, que podrá cantar o tocar, así como pequeñas pruebas y juegos a partir de los contenidos trabajados. El objetivo es fomentar el interés por la cultura propia, promover la escucha activa y transmitir el valor del patrimonio musical y cultural de Mallorca de una manera accesible y atractiva.

Se llevarán a cabo dos pases. En el primero asistirán alumnos del CC Arcàngel Sant Rafel, IES Son Cladera, CEIP Aina Moll i Marquès, CEIP Miquel Costa i Llobera y del CC Santa Mònica. En el segundo pase participarán el CEIP Es Vivero, el IES Nou Llevant, el CEIPIESO Gabriel Vallseca y el CC Santa Teresa. En total asistirán 638 alumnos.

Con esta propuesta, la Conselleria asegura reforzar su compromiso con la difusión de la cultura y la música entre los centros educativos, con el objetivo de favorecer que el alumnado conozca y valore el patrimonio inmaterial que forma parte de la identidad de la comunidad.