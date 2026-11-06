La Misericòrdia albergará hasta 2027 una exposición sobre medio siglo de los bailes y tradiciones de Mallorca

Algunos de los ropajes que se podrán ver en la exposición '50 años de bailes y tradiciones' en la Misericòrdia. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural de la Misericòrdia acogerá desde este viernes y hasta el 31 de diciembre la exposición '50 años de bailes y tradiciones', una muestra que conmemora el 50º aniversario de la Escuela de Baile de la Asunción de Son Espanyolet.

La muestra invita al visitante a recorrer la indumentaria, las costumbres y las expresiones festivas que forman parte del patrimonio cultural de Mallorca.

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha explicado que la celebración de esta efeméride culminará el 20 de diciembre con un gran encuentro de 'ball de bot' que reunirá a agrupaciones y asociaciones de distintos puntos de Mallorca, en una muestra de "la vitalidad y diversidad" de la cultura popular de la isla.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, y el director insular de Cultura, Andreu Ferrer, han visitado la exposición, comisariada por Araceli Almagro Terrassa.

El recorrido se adentra en la forma de vestir de las personas de otros tiempos, con imágenes de ropa de trabajo y de fiesta, de campesinos, artesanos y personas acomodadas, de abrigos, de novias, de luto y de bautizo, entre otros.

También dedica espacio a las joyas tradicionales, como los botonajes, las cruces, los relicarios o los rosarios; a los objetos cotidianos del hogar y a los personajes del bestiario festivo, como los 'gegants' (Gaietà y Assumpció), los 'caparrots' (Bernat y Agnès), la Cuca fera o la Víbria.

Roca ha destacado que celebrar 50 años de una agrupación como la Escuela de Baile de la Asunción es reconocer el trabajo de muchas personas que, generación tras generación, "han dedicado tiempo y esfuerzo a conservar y transmitir nuestras tradiciones".

"Esta exposición permite conocer mejor el patrimonio y entender que la cultura popular sigue viva gracias a las personas y entidades que la mantienen y la comparten", ha puntualizado.

La vicepresidenta también ha señalado la importancia de "preservar y difundir" la indumentaria tradicional como parte de la identidad mallorquina. "Cada prenda de ropa, cada joya y cada elemento festivo habla de una manera de vivir y de entender el mundo. Conocer este legado es una forma de mantener vivo el vínculo con la historia y de transmitirlo a las nuevas generaciones", ha añadido.

Fundada en 1976 en el barrio de Son Espanyolet para divulgar y conservar la cultura mallorquina, la Escuela de Baile de la Asunción trabaja para estudiar, conservar y dar a conocer la cultura, la música y los bailes de Mallorca.

A lo largo de su trayectoria ha participado en fiestas populares y patronales, encuentros de gigantes y otras celebraciones, y ha sido también un espacio de encuentro y aprendizaje para niños, jóvenes y adultos.

La agrupación es socia fundadora del Bestiari Festiu de Mallorca desde el año 2000, forma parte de la Federación de Música y Baile de Mallorca desde 2010 y cuenta con un grupo de 'cossiers' que baila por San Cayetano, patrón del barrio, y por la Asunción, titular de la parroquia.

La exposición tendrá continuidad el próximo 13 de noviembre con la actividad 'Una historia, una agrupación y una tradición', una charla y muestra de indumentaria y baile que permitirá profundizar en el valor de los trajes tradicionales y en el papel de las agrupaciones folclóricas en la conservación del patrimonio inmaterial de Mallorca