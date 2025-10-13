Un motorista de 29 años resulta herido grave tras chocar contra una señal en Palma

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 29 años ha resultado herido grave durante la madrugada de este lunes tras sufrir un accidente en la autopista Ma-20, en dirección al aeropuerto de Palma, según ha informado el SAMU 061.

El suceso ha tenido lugar sobre las 05.14 horas, cuando una persona alertó a los servicios de emergencia de la presencia de un motorista tendido en el suelo que no podía moverse. Desde el Centro Coordinador de Urgencias Médicas (CCUM) 061 se activaron los cuerpos de seguridad y una ambulancia medicalizada.

A su llegada, los sanitarios del 061 atendieron en el lugar al motorista, que había salido despedido tras colisionar con una señal de tráfico. El joven ha sido estabilizado y trasladado con un politraumatismo al Hospital de Son Espases, donde ha ingresado con pronóstico menos grave.