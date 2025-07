Las movilizaciones en el transporte sanitario en Mallorca dejan 2.000 servicios cancelados en seis días

Los sindicatos aseguran que permanecen "incrédulos" ante la situación y se reunirán en el Tamib este jueves

El comité de empresa de Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (Gsaib), formado por los sindicatos UGT, FS-TES, USAE y CCOO, ha insistido en denunciar la situación de "caos y precariedad" en el transporte sanitario de Mallorca en la séptima jornada de movilizaciones de los trabajadores.

Los trabajadores no realizan funciones que no les correspondan u horas extras a modo de protesta, lo que ha provocado la cancelación de unos 2.000 servicios programados en lo seis días de movilizaciones, según ha informado el comité de empresa en un comunicado.

Los sindicatos han asegurado que la situación en los servicios es de "caos y precariedad" desde hace una semana y han advertido de la falta de vehículos y personal que está sufriendo el servicio. Esto, según han alertado, ha llevado a la empresa a realizar miles de cancelaciones de servicios que debían acudir al hospital a realizar diferentes tratamientos o consultas.

Las organizaciones sindicales han subrayado que el seguimiento de las medidas adoptadas por el comité de empresa están siendo secundadas por el 99% de la plantilla.

Estas medidas de presión, han advertido, se irán incrementando con el paso de los días si no se atienden sus reivindicaciones, como la convocatoria de cinco paros parciales a partir del 30 de julio, la realizaciones de concentraciones semanales y una huelga indefinida a partir de septiembre.

Desde el día de la convocatoria de movilizaciones y preaviso de huelga, el pasado 7 de julio, los sindicatos permanecen "incrédulos" ante la situación y han denunciado públicamente que no se ha realizado ninguna reunión con la gerencia de la empresa pública Gsaib y que desconocen "el paradero" del gerente de la entidad.

Este jueves (09.30 horas) están citados en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) para intentar una mediación en el conflicto. El comité de empresa ha advertido que acudirá "perplejo e incrédulo" ante la situación de, a su parecer, "nula predisposición" a la negociación por parte de la empresa.

USO DE AMBULANCIAS DE PROGRAMADOS PARA URGENCIAS

El sindicato USAE ha criticado que Gsaib está obligando a los profesionales técnicos en emergencias santiarias a utilizar vehículos de clase A --ambulancias de servicios programados-- como si fueran de clase B o C --ambulancias de soporte vital básico y avanzado--, lo que supone, han advertido, un riesgo para usuarios y profesionales.

En un comunicado, USAE ha recordado que la normativa establece que las ambulancias no asistenciales no están acondicionadas para la asistencia sanitaria en ruta, por lo que su empleo para llevar a cabo servicios de urgencias contraviene la norma legal y pone en peligro la atención al no estar adecuadamente equipadas.

Para solventar este problema, los trabajadores están empleando mochilas asistenciales, pero estos recursos no cuentan con las sujeciones adecuadas, de modo que ante frenazos o incidencias pueden golpear a los usuarios y profesionales.

Según han lamentado, esta situación se produce porque la flota está envejecida y los vehículos están constantemente averiados, dejando los recursos "bajo mínimos".

Igualmente, según USAE, a este problema se une la falta de aire acondicionado, de modo que el interior de las ambulancias puede alcanzar los 40 grados.

"Desde USAE llevamos años denunciando el estado de los vehículos sin que Gsaib haya adoptado una solución que previniera esta situación. Esperamos que a finales de año podamos contar con las ambulancias nuevas que nos han prometido, pero hasta entonces la situación es de riesgo para los trabajadores y los usuarios", han concluido los responsables sindicales.