Muere un hombre tras ahogarse en la piscina de un hotel en Eivissa

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha fallecido este sábado al ahogarse en la piscina del hotel Cala Tarida Beach, en Eivissa, tras tirarse de un tobogán.

Según la información del SAMU 061, el aviso se ha recibido sobre las 11.30 horas y se han movilizado hasta el lugar una ambulancia y la policía.

Durante el aviso, se ha iniciado la reanimación y la colocación del desfibrilador. A pesar de los intentos de los sanitarios para estabilizar al paciente, finalmente ha muerto.