Un muerto y un herido grave al ahogarse en Cala Mandia (Porto Cristo)

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años ha fallecido y otra persona ha resultado herida grave este viernes al ahogarse en la playa de Cala Mandia, en Porto Cristo (Mallorca).

Según la información del SAMU 061, sobre las 14.40 horas se ha recibido el aviso de que varias personas tenían dificultad para salir del agua en la playa de la citada localidad.

Uno de ellos ha entrado en parada cardiorrespiratoria y los socorristas han comenzado a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Hasta el lugar se han desplazado tres ambulancias y los sanitarios han continuado sin éxito con las maniobras al paciente más afectado, que ha fallecido en el lugar.

La segunda persona herida ha sido asistida, estabilizada y trasladada al Hospital de Llevant en estado grave.