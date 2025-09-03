Multan a dos conductores de VTC en Ibiza por consumo de drogas

IBIZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Ibiza ha propuesto para sanción a dos conductores de VTC que transportaban viajeros por, supuestamente, dar positivo en el consumo de sustancias estupefacientes.
Los agentes del cuerpo policial han llevado a cabo un dispositivo conjunto con el departamento de Transportes del Consell de Ibiza, según ha informado la institución insular en un comunicado.
Además, el operativo se ha saldado con tres propuestas de sanción por taxi ilegal y siete por captación ilegal de clientes. También se han abierto tres propuestas de sanción por ofrecer servicio complementario y el servicio de grúa ha retirado cinco vehículos.