Muñoz (Unidas Podemos) reclama en el Congreso la supresión del voto rogado

PALMA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unidas Podemos por Baleares en el Congreso, Lucía Muñoz, ha defendido este martes en la tribuna del hemiciclo la supresión del voto rogado.

Según ha informado Podemos Baleares este martes en nota de prensa, la diputada Lucía Muñoz ha destacado esta jornada en el Congreso la "situación tan irónica" que supone que "España es una democracia plena en la que se restringe un derecho fundamental como es el voto, el voto de la ciudadanía que vive en el exterior" y que "los grupos que apoyan al gobierno estén proponiendo eliminar la carrera de obstáculos que supone votar para los compatriotas que residen fuera del país".

Muñoz ha defendido en el hemiciclo la postura del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, durante el debate de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero y ha señalado que "esta reforma de la ley electoral incluye suprimir de una vez por todas el voto rogado, porque los derechos en cualquier democracia, no hay que rogarlos".

"Señorías, el funcionamiento de la democracia española en algunos aspectos deja bastante que desear. La mayoría de la gente no está satisfecha con el funcionamiento de la democracia en España, solo un 42% de acuerdo con los datos del último eurobarómetro", ha destacado la diputada mallorquina.

Asimismo, Muñoz ha dicho que "si la percepción de la ciudadanía no parece suficiente, se ha de escuchar lo que dicen los expertos". "El último Informe sobre Democracia en España de Fundación Alternativas puntúa a España con un 6,1 sobre 10", ha continuado. Por tanto, ha apuntado la diputada, "la democracia española es manifiestamente mejorable, España está necesitada de cambios profundos".

Desde Unidas Podemos, ha valorado de igual modo Muñoz, "se está totalmente de acuerdo con la portavoz del grupo socialista, sobre el hecho que esta iniciativa iba a mejorar la calidad democrática del país porque aumentaría la participación".

SOBRE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA

"Nuestra intención con esta ley es dar un paso para mejorar un poco el funcionamiento de la democracia, dotando de garantías el ejercicio del voto, por ello les proponemos abordar un problema que arrastra nuestra democracia desde hace una década, proponemos acabar con la odisea que supone para nuestros compatriotas que viven en el extranjero votar en las elecciones", ha asegurado la diputada de Unidas Podemos por Baleares en el Congreso.

Muñoz, también ha querido poner ejemplos de casos cercanos de personas que viven fuera de España y que han intentado votar pero no han podido, o bien, si han podido, no lo han tenido fácil. "Yo les puedo poner muchos ejemplos porque desgraciadamente este país desde la crisis de 2008 ha vivido un éxodo juvenil. España ya en aquel entonces no era país para jóvenes. En aquel momento había que elegir entre paro, precariedad o exilio".

"No parece que hayamos avanzado mucho desde entonces", ha señalado la diputada, quien a la vez ha nombrado ejemplos como los de Yago, que en 2011 vivía en Nuremberg, Alemania, pero el consulado al que debía acudir en más de una ocasión estaba en Munich y no votó o Marina, que ha votado dos veces fuera de España, en Dinamarca, le llegó el voto y tuvo que pagar 12 euros que nunca le reembolsaron.

La parlamentaria mallorquina, además, ha puesto el énfasis en el hecho de que esta reforma urgente de la ley electoral eliminará la carrera de obstáculos para votar que se impuso en 2011 contra los compatriotas en el extranjero y que, ha criticado, PP, PSOE y Cs no han querido quitar.

"Esto lo que ha hecho es que el voto de las personas que residen fuera de España haya caído desde el 31 por ciento previo a la reforma de 2011 hasta cifras del cuatro y el seis por ciento en las últimas elecciones generales", ha defendido.

DATOS Y LA SOLUCIÓN DE UNIDAS PODEMOS AL PROBLEMA

En su intervención, la diputada Lucía Muñoz no ha querido dejar pasar la oportunidad de ofrecer unos datos que a su juicio demuestran "el origen del problema". "El origen del problema es la reforma de 2011 de la legislación electoral, relativa al voto de los españoles en el extranjero, pactada por PSOE y PP que obtuvo el apoyo de PNV, CiU".

"Este cambio legal coincide casualmente con el 15M, año en que se puso en cuestión el sistema bipartidista, un año en el cual el país sufre y protesta en las calles, se da en un momento en el que se está produciendo un incremento de la emigración, un año de desafección total con la clase política Señorías, si les soy honesta creo que no es muy difícil ver una intencionalidad política", ha destacado.

Para Muñoz, el texto presentado este martes en el Congreso con un artículo único que modifica los artículos 75, 103 y 107 de la LOREG, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, "permitiría la eliminación del voto rogado, no habría que solicitar previamente el voto, sino que sería la Oficina del Censo Electoral la que remitirá de oficio a todas las personas inscritas en el Censo de Electores Residentes Ausentes, los certificados, los sobres y la documentación necesaria para votar".

Con este texto, además, ha continuado Muñoz, "se permite también la descarga de las papeletas de forma telemática" y "esto a su vez permite que se adelantan los plazos de envío de esta documentación por parte de las administraciones, que pasa del día 34 después de la convocatoria al día 18".

La mallorquina, asimismo, ha explicado que "se amplía el plazo para la apertura de los votos emitidos desde el extranjero de tres a cinco días, o en otras palabras se amplía el plazo del escrutinio general, ya que el plazo actual de tres días desde la fecha de la votación hasta la apertura de los votos emitidos desde el extranjero se ha demostrado insuficiente para garantizar la recepción de esos votos. Se establece que el escrutinio deberá concluir no más tarde del octavo día posterior al de las elecciones".

Finalmente, la diputada ha querido agradecer a todas las personas que han trabajado en el texto debatido. "Quiero acabar dando las gracias a las personas que han trabajado en este texto, aquellas personas que se han organizado y movilizado y han visibilizado todos los obstáculos para votar que tiene el actual sistema. Gracias especialmente a la Marea Granate y a personas como Esperanza Jubera".

"Gracias a la militancia de Podemos Exterior, a IU Exterior y a toda la juventud exiliada, a todos los amigos que tuvieron que marcharse de nuestro país en la anterior crisis para buscarse la vida e hicieron todo lo posible para votar. Gracias por dar la batalla, hoy no sólo ganáis vosotros, hoy ganamos todos porque hoy gana la democracia", ha sentenciado.