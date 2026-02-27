Músicos de la Orquesta Sinfónica de Baleares ofrecerán un concierto gratuito el próximo lunes en Es Baluard

Archivo - Ensayo de la orquesta sinfónica de Baleares. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica de Baleares ofrecerá el próximo lunes un concierto extraordinario en el espacio de S'Aljub de Es Baluard Museo de Arte Contemporáneo de Palma.

Según lo ha anunciado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, la interpretación, que tendrá lugar a las 12.00 horas, contará con obras de compositores como Mozart, Mascagni, Puccini y Bizet, junto con piezas de E. Pastor y A. Mairata vinculadas al patrimonio musical de Baleares. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Este concierto es la segunda de las tres actuaciones que ofrecerá la Orquesta Sinfónica Illes Balears para conmemorar el Día de Baleares, siendo la primera el concierto con Cap Pela que tuvo lugar el pasado jueves. El siguiente será un espectáculo musical para niños los días 7 y 8 de marzo.