Nueva ayuda del Govern para autónomos con incapacidad temporal: consulta cómo pedirla

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PALMA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva línea de ayudas del Govern para los autónomos que tengan una incapacidad temporal ha entrado en vigor con un presupuesto total de 600.000 euros, divididos en 300.000 para cada una de las dos anualidades previstas.

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha señalado este jueves en un comunicado que esta ayuda permitirá compensar las cuotas de la Seguridad Social que los autónomos tengan que asumir durante los primeros meses de una baja médica, cuando no pueden desarrollar su actividad pero aún deber hacer frente a este gasto.

En concreto, se podrán subvencionar hasta un máximo de dos mensualidades, con un límite de 1.000 euros por beneficiario, y siempre en función del periodo efectivo de incapacidad temporal.

Así, si la baja tiene una duración menor a los dos meses, la ayuda se adaptará al tiempo efectivo de incapacidad. En caso de que la baja dure dos meses o más, se podrán cubrir íntegramente las cuotas correspondientes a las dos primeras mensualidades.

A partir del tercer mes de incapacidad temporal, la normativa estatal establece la exención del pago de las cuotas. Por este motivo, esta ayuda concentra el apoyo en los primeros meses de la baja.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que, con esta ayuda, el Govern "protege a quienes cada día levantan la persiana, generan actividad y crean empleo" en las Islas.

En esta línea, ha añadido que "cuando un autónomo no puede trabajar por una baja médica, no puede tener la misma capacidad de ingresos, pero durante los primeros meses continúa asumiendo gastos".

En la actualidad, Baleares cuenta con casi 110.000 autónomos y lidera el crecimiento interanual e intermensual del número de trabajadores por cuenta propia en España.

Esta ayuda, denominada por el Govern como 'escudo del autónomo', se suma a la cuota cero, que facilita el inicio de nuevas actividades y asume el coste de las cotizaciones de los nuevos autónomos, y a las ayudas para los autónomos consolidados, destinadas a reforzar la competitividad y la continuidad de los negocios que ya están en funcionamiento.