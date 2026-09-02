Nueva estafa en WhatsApp: la Policía alerta de un fraude que suplanta tu cuenta para pedir dinero a tus contactos

Archivo - Imagen de recurso de una persona utilizando su teléfono móvil - PEXELS - Archivo

PALMA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detectado un patrón de uso fraudulento de cuentas de WhatsApp que permite al atacante enviar mensajes pidiendo dinero sin que sin expulsar al usuario legítimo de la aplicación y sin que este se de cuenta.

Según ha advertido la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa, la Policía Nacional ha identificado en las últimas semanas un conjunto de denuncias con características similares relacionadas con el uso fraudulento de cuentas de WhatsApp.

En estos casos, las víctimas mantienen el acceso normal a su cuenta, pero los ciberdelincuentes consiguen enviar mensajes en su nombre a contactos reales, familiares, amigos o conocidos y solicitarles dinero, aprovechando la relación de confianza.

La persona afectada continúa utilizando su cuenta con normalidad, mientras que algunos contactos reciben mensajes de esta cuenta en los que se solicita dinero de urgencia.

Los mensajes fraudulentos no aparecen en el terminal de la víctima, aunque sí figuran en las conversaciones reales de los destinatarios. Así, las víctimas suelen conocer el incidente porque sus contactos les llaman o escriben por otros medios para confirmar si realmente han solicitado dinero.

La Policía ha comprobado que, al revisar la sección de 'Dispositivos vinculados' a la cuenta, no siempre aparece un dispositivo desconocido, lo que dificulta detectar el 'hackeo'.

Una vez que el atacante consigue utilizar la identidad de la víctima, lo que supondría un primer delito al 'hackear' el terminal, despliega una campaña de ingeniería social muy homogénea, dirigida a contactos con los que la víctima mantiene relación previa, con el objetivo de cometer un segundo delito de estafa.

El mensaje suele seguir ciertos esquemas: "Necesito tu ayuda", "Se me ha roto el móvil", "Uno nuevo cuesta unos 980-1.000 euros", "No puedo hacer una transferencia ahora", "¿Puedes adelantarme el dinero?", "Te paso el IBAN del comerciante".

Otros ejemplos son "Hazme una transferencia de 980 euros para liquidar unas facturas" o "Me he pasado del límite, no me deja mandar una transferencia de 995 euro, me puedes hacer el pago con la transferencia inmediata? Mañana sin falta te lo devuelvo".

Las cantidades solicitadas se sitúan habitualmente entre 950 y 1.000 euros, evitando pedir un ingreso a nombre de la víctima y utilizando la cuenta de un supuesto vendedor o tercero, lo que aumenta la credibilidad del engaño.

RECOMENDACIONES DE LA POLICÍA

Ante este incremento de fraude, la Policía Nacional recomienda avisar por un medio alternativo (llamada, mensaje de texto o correo) a familiares, amigos y contactos para que ignoren cualquier solicitud económica recibida por WhatsApp.

También aconseja no facilitar códigos de WhatsApp, códigos SMS, PIN de verificación en dos pasos ni códigos QR bajo ningún concepto, y actualizar la última versión de seguridad disponible y compatible con el sistema operativo del teléfono móvil y actualizar WhatsApp a su versión más reciente.

Igualmente, recomienda revisar la sección 'Dispositivos vinculados', recordando que la ausencia de dispositivos desconocidos no garantiza que la cuenta no haya sido comprometida y activar la verificación en dos pasos de WhatsApp.

En caso de estafa o intento de estafa, se debe reportar la suplantación a través de los mecanismos oficiales de soporte de WhatsApp y acudir a dependencias policiales para interponer la denuncia.