El número de viajeros de autobús disminuye un -1,9% en septiembre en Palma y suben un 3,9% los viajeros en metro

Archivo - Uno de los autobuses de la EMT con un escudo del RCD Mallorca por la final de la Copa del Rey. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de usuarios de autobús en Palma cayó un -1,9% en septiembre y los que se decidieron por el metro crecieron un 3,9% de media el pasado mes de septiembre con respecto al mismo mes del año anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los autobuses de Palma registraron un total de 5,8 millones de pasajeros en el mes de septiembre, mientras que 240.000 pasajeros optaron por el metro.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positivo en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Asturias (+12,5%), Castilla y León (+10%) y Comunitat Valenciana (+7,9%) a la cabeza, excepto en Extremadura en donde el índice cayó un 6%. y en Madrid con una caída del 3,8%.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.