El Obispado de Mallorca multa con 2.500 euros a la Cofradía de Santo Tomás de Aquino por procesionar sin autorización

Archivo - Varios cofrades procesión del Cristo de la Sangre, en una foto de archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Obispado de Mallorca ha sancionado con 2.500 euros a la Cofradía de Santo Tomás de Aquino por sacar en procesión en Semana Santa un paso no autorizado.

La diócesis mallorquin ha emitido un decreto, a través del vicario Episcopal para la Vida Consagrada y la Piedad Popular, Antonio Cañellas, sobre la problemática derivada de esta salida.

En un comunicado, el Obispado de Mallorca ha indicado que el decreto recoge los antecedentes y las advertencias realizadas tanto por su parte, como de la Asociación de Cofradías de Semana Santa de Palma respecto a la necesidad de "contar con las autorizaciones correspondientes para la incorporación de nuevas imágenes procesionales".

Según se explica en el documento, pese a las advertencias previas y a las indicaciones facilitadas sobre el procedimiento a seguir, la cofradía "decidió sacar en la procesión del Lunes Santo un paso no autorizado". Posteriormente, tras las amonestaciones efectuadas, dicho paso ya no participó en la procesión del Jueves Santo.

Entre las medidas adoptadas, el decreto establece una "obra penitencial" que consistirá en un donativo de 2.500 euros que tendrá que ser destinado a una entidad social católica, así como la obligación de "regularizar la situación de la nueva imagen ante los organismos competentes en materia de patrimonio".

Asimismo, el obispado recuerda la importancia del cumplimiento de la normativa diocesana y de las directrices establecidas para garantizar la "correcta conservación" del patrimonio religioso y el "buen desarrollo" de las celebraciones de piedad popular.

El decreto emitido por el Obispado de Mallorca ha apelado también a la "buena fe" y la "voluntad de entendimiento" de todas las partes implicadas, con el objetivo de "preservar la comunión eclesial y la unidad de las cofradías de la Diócesis de Mallorca".