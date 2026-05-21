El obispo de Mallorca, sobre Trump y Netanyahu: "Cuidado con utilizar la palabra de Dios para intereses propios"

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, en la rueda de prensa - EUROPA PRESS

PALMA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha alertado sobre los discursos de aquellos que "utilizan la palabra de Dios para sus propios intereses".

"La Iglesia no predica ideología, no da un pensamiento político. Cuidado con los que sí tienen ese interés político y que quieren utilizar la Iglesia para sus intereses", ha reflexionado Taltavull este jueves en un encuentro con los medios en el marco de la Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales.

En este sentido, el obispo se ha referido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como ejemplos. "No es cristianismo esto", ha sostenido.