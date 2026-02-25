Las obras de ampliación y mejora del sistema de saneamiento de Andratx finalizarán en enero de 2027

Obras de ampliación y mejora del sistema de saneamiento de Andratx - CAIB

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la segunda fase del proyecto de ampliación y mejora del sistema de saneamiento de Andratx finalizarán en enero de 2027 y permitirán reforzar la capacidad de depuración, reducir averías y filtraciones y proteger el Port d'Andratx frente a vertidos.

La actuación ha sido adjudicada por un importe de 4,3 millones de euros, de los que casi la mitad está financiado con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y, la otra mitad, con cargo al canon de saneamiento.

Según ha informado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua, el plazo de ejecución es de un año y dos meses, de modo que la previsión es que el conjunto de las actuaciones entre en funcionamiento en enero de 2027.

El conseller del ramo, Juan Manuel Lafuente, ha visitado este miércoles las obras, acompañado por la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo; el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat; el gerente de Abaqua, Emeterio Moles, y el regidor de Vías y Obras, Joan Forteza.

Los representantes han conocido el avance de las obras y el alcance técnico de una intervención clave para el futuro del municipio.

El proyecto contempla la construcción de una nueva estación de bombeo (EBAR) en el Port d'Andratx, la reforma de la EBAR del Moll Vell, la mejora de la conducción procedente de s'Arracó, la ejecución de una nueva impulsión y la renovación y ampliación del emisario terrestre de la estación depuradora (EDAR).

En conjunto, han destacado, la actuación modernizará una red que en algunos tramos había quedado obsoleta, reduciendo incidencias y episodios de vertidos, especialmente en momentos de mayor demanda.

Entre las mejoras más relevantes, la nueva EBAR del Port incrementará la capacidad máxima de bombeo hasta los 405 metros cúbicos por hora (m3/h), lo que supone un aumento del 87,5 por ciento respecto al sistema actual.

Asimismo, el emisario terrestre ampliará su capacidad hidráulica hasta los 596 m3/h, un 84 por ciento más que en la actualidad, mientras que la conducción procedente de s'Arracó aumentará su capacidad en un 177 por ciento.

De este modo, se dará servicio a una población potencial de hasta 35.000 habitantes equivalentes, adaptando el sistema al crecimiento actual y futuro del municipio.

La intervención cuenta con la concesión administrativa otorgada por PortsIB al Ayuntamiento de Andratx para ejecutar la renovación del tramo de impulsión entre el Moll Vell y la futura estación principal, una infraestructura esencial para optimizar el funcionamiento del sistema en el ámbito portuario sin afectar a la operativa habitual.

Durante la visita, el conseller ha destacado que esta inversión supone "un paso decisivo" para Andratx. "Estamos modernizando una red que en algunos tramos había quedado claramente obsoleta, aumentando su capacidad y reforzando la seguridad del sistema para evitar vertidos", ha explicado.

En este sentido, ha puesto en valor que se trata de una actuación estratégica que "protege el entorno marino y garantiza un servicio más eficiente y preparado para el futuro".

Por su parte, la alcaldesa del municipio ha señalado también que las obras son "fundamentales" para modernizar una infraestructura básica del municipio y adaptarla a las necesidades actuales y futuras de Port d'Andratx.

Según ha expuesto, las obras mejoran la eficiencia del sistema de saneamiento, reducen averías y previenen vertidos, protegiendo el entorno del Port y ofreciendo un mejor servicio a vecinos y comercios.

"Somos conscientes de las molestias, pero se trata de una actuación necesaria para garantizar un servicio más fiable y sostenible", ha apuntado Gonzalvo.

