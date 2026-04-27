Las obras en la red de agua potable y el alcantarillado de Santa Catalina costarán 1,2 millones y durarán un año

Obras en la red de agua potable y el alcantarillado de Santa Catalina. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de mejora de la red de agua potable y del alcantarillado del barrio de Santa Catalina de Palma, iniciadas recientemente por Emaya, costarán 1,2 millones de euros y se prolongarán durante aproximadamente un año.

Las actuaciones, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, se llevarán a cabo en la zona comprendida entre la avenida Argentina y las calles Murillo, Caro, Aníbal y Servet.

En el conjunto de este espacio se llevará a cabo la renovación de 554,59 metros de red de agua potable y 992,12 metros de red de saneamiento.

En el caso de avenida Argentina y la calle Aníbal se renovará la red de agua, mientras que en las calles Murillo, Caro y Servet se sustituirá la red de saneamiento, puesto que la red ya había sido sustituida en anteriores actuaciones.

Por estas fechas se están efectuando los trabajados planificados en la calle Servet y, en consecuencia, esta vía permanecerá cerrada de forma provisional a la circulación de los vehículos, a pesar de que se permitirá el acceso de los residentes a sus respectivos aparcamientos.

Las infraestructuras actuales, que datan del año 1986, presentan un notable deterioro a consecuencia de la erosión y el paso del tiempo, lo que ha provocado problemas en la continuidad de la conducción en algunos tramos.

Esta situación ha obligado a realizar 116 reparaciones en la red de saneamientos y 24 en la de abastecimiento a lo largo de la última década.