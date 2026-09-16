Las obras del segundo cinturón de Palma que unirán la autopista de Llucmajor con la de Inca empezarán a finales de año

PALMA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras del segundo cinturón de Palma en el Coll d'en Rabassa, que conectarán la autopista de Llucmajor (Ma-19) con la carretera de Inca (Ma-13) con el objetivo de "descongestionar los accesos" a la ciudad, comenzarán antes de que finalice este año.

Así lo ha indicado este miércoles el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en una rueda de prensa acompañado también por la líder del Ejecutivo balear, Marga Prohens, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, donde también ha detallado que las obras se dividirán en dos fases diferentes.

En la primera fase se habilitará el enlace con el autopista de Levante para alejar la carretera de las viviendas de la calle Cardenal Rossell, con un coste de 90 millones de euros; y, en la segunda, se construirá un túnel de cerca de un kilómetro con una zona verde, lo que supondrá una inversión de 260 millones de euros.

Según lo previsto, la primera fase de las obras durará dos años y ocho meses y la segunda, tres años y tres meses. Al respecto, pese a que la suma total es de cerca de seis años de trabajo, en la rueda de prensa se ha matizado posteriormente que ambas fases podrían solaparse por lo que el tiempo final se podría ver reducido.