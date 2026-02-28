Ocho estudiantes baleares de FP ganan dos oros, dos platas y tres bronces en los SpainSkills 2026

Delegación de estudiantes baleares de FP en los SpainSkills 2026. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ocho estudiantes de diversos centros de FP de Baleares han conseguido dos oros, dos platas y tres bronces en las diferentes disciplinas en las que han competido en los SpainSkills 2026.

La Conselleria de Educación y Universidades ha resaltado que estos resultados reafirman el "excelente nivel" de la FP balear, después de varias jornadas de competición en el recinto ferial Ifema de Madrid, en las que han participado 21 representantes de las islas.

En un comunicado, la Conselleria ha explicado que las medallas de oro han recaído en Àngela Font Ochogavía del CIFP Juníper Serra, en la modalidad de Cocina, y en el equipo formado por Sebastià Seguí Ripoll y Sergi Ochogavía Vila del CIFP Joan Taix, en Jardinería y Paisajística.

Gracias a este resultado, estos competidores representarán a España en los campeonatos internacionales WorldSkills Shanghái 2026 y EuroSkills Düsseldorf 2027, donde se enfrentarán a los mejores jóvenes profesionales del mundo.

Las platas han sido para Sergi Llull Roca del CIFP Politècnic de Llevant en Pintura del automóvil y Carla Schwarz Campos del CIFP Juníper Serra en Recepción hotelera.

Los bronces los han conseguido Natalia Martínez Fernández del IES Pasqual Calbó i Caldés en Floristería, Claudia Granados Bohigas del CIFP Juníper Serra en Servicio de restaurante y bar, y Carlos Escobar Planas del IES Politècnic en Refrigeración y aire acondicionado.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Isabel Salas, han asistido a la fase final de las pruebas y a la ceremonia de entrega de medallas.

Ambos han podido felicitar personalmente al alumnado por esta actuación histórica, que consolida el papel de las Baleares como "referente estatal" en el ámbito de la Formación Profesional.

"Con estos resultados, Baleares firma un papel sobresaliente en los SpainSkills 2026, un escaparate del potencial, la preparación y la excelencia del alumnado y de los centros de FP del archipiélago", han resaltado.