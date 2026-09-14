Las Oficinas para la Transición Energética atienden a 16.279 personas hasta julio

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PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, a través del Instituto Balear de la Energía (IBE), ha superado ya el objetivo anual de actividad de las Oficinas para la Transición Energética de Baleares (Oteib) ya que, entre los meses de enero y julio, ha atendido a 16.279 personas.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, esta cifra representa un 109% del objetivo fijado para todo 2026, que era de 15.000 individuos atendidos.

El conseller del ramo, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que superar en julio el objetivo fijado para todo el año demuestra que las oficinas se han consolidado como "un servicio útil, cercano y cada vez más demandado". Según ha añadido, no solo informan y facilitan la tramitación de ayudas, sino que ayudan a familias, empresas y ayuntamientos a entender y ahorrar en la factura energética, resolver dudas sobre la Melib y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible.

La actividad de las oficinas ha crecido un 55,6% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 10.465 usuarios. En siete meses, las Oficinas para la Transición Energética de Baleares (Oteib) han alcanzado el 87,5% de toda la actividad registrada durante el año pasado, que llegó a 18.608 usuarios. La media de este año se sitúa en 2.326 cada mes y marzo fue el mes con más actividad, con 2.739.

Destaca especialmente el incremento de la atención directa. Las oficinas registraron 7.986 usuarios entre enero y julio, un 82,2% más que durante los mismos meses de 2025.

Durante los siete primeros meses del año, las Oteib han desarrollado 33 actuaciones, entre talleres formativos, jornadas y ponencias, procesos participativos vinculados a los autoconsumos compartidos e informes técnicos.

MÁS DE 22.000 CONSULTAS

Desde la puesta en marcha del servicio, las Oteib han gestionado 22.295 consultas. El 90% corresponde a particulares y el 57% de las atenciones se realiza presencialmente, mientras que el 26% es telefónico y el 17% se resuelve por correo electrónico.

La tramitación, el seguimiento y la información sobre subvenciones concentran el 68% de las consultas. También destacan las relacionadas con la red de puntos de recarga Melib, el autoconsumo compartido, la factura eléctrica y el bono social.

CERCA DE 4,7 MILLONES EN AYUDAS

Las oficinas han gestionado 2.713 expedientes de subvenciones, principalmente relacionados con las instalaciones fotovoltaicas y la movilidad eléctrica. El acompañamiento de las oficinas comprende desde la solicitud de la ayuda hasta su justificación. Un total de 1.276 expedientes ya se han pagado a los beneficiarios y el importe de las subvenciones aprobadas asciende a 4,67 millones de euros.

Del total de expedientes gestionados, 1.071 corresponden a actuaciones fotovoltaicas, el 40%; 685, a movilidad eléctrica (25%); 52 (2%) a actuaciones térmicas, y los 905 restantes, a otras líneas de ayudas.

AHORRO ENERGÉTICO

El asesoramiento de las Oteib también se ha traducido en ahorros directos para los usuarios. Las oficinas han elaborado 109 informes de factura energética, con un ahorro potencial conjunto de 7,36 millones de euros, y 51 estudios para dimensionar instalaciones fotovoltaicas.

Estos estudios permitirían instalar 398 kWp de potencia, generar 575.335 kWh anuales de energía renovable y conseguir un ahorro estimado de 58.685 euros cada año. Desde el punto de vista ambiental, las instalaciones analizadas evitarían la emisión de 200 toneladas de CO2 equivalente.

Las oficinas también han tramitado 238 solicitudes del bono social eléctrico, de las cuales 132 ya han sido aceptadas. Esta actuación refuerza la dimensión social del servicio y el acompañamiento a las familias vulnerables para reducir la factura eléctrica y combatir la pobreza energética.

SERVICIO DE PROXIMIDAD

La red dispone de seis oficinas fijas en Palma, Inca, Manacor, Ciutadella, Eivissa y Formentera, mientras que la oficina itinerante ya ha prestado servicio en 41 municipios.

Además, han prestado 223 servicios de asistencia técnica a los municipios y han gestionado 302 consultas o tareas encargadas por las administraciones locales. Las actuaciones incluyen la optimización de suministros eléctricos, la implantación de energía fotovoltaica, la gestión de subvenciones, el autoconsumo compartido, la eficiencia energética, la red Melib y el apoyo técnico y jurídico.

El apoyo técnico prestado por las Oteib ha permitido identificar un impacto económico potencial de 262,5 millones de euros para los municipios y de 106.159 euros para el Govern. En conjunto, las actuaciones de optimización energética analizadas podrían generar un ahorro superior a los 368.000 euros para las administraciones públicas.