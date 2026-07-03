Un operativo de control del litoral en zonas de Eivissa finaliza con nueve actas por posibles irregularidades

Policía Local de Eivissa en un dispositivo de vigilancia del litoral - CAIB

EIVISSA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha participado este viernes en Eivissa en una jornada de inspección y control del litoral desarrollada en las zonas de es Viver, ses Figueretes y Talamanca (Eivissa), en el marco del Servicio de Vigilancia del Litoral. En total, se han abierto nueve actas por posibles irregularidades en la actividad náutica.

El operativo, promovido por el Ayuntamiento de Eivissa, ha contado con la participación de técnicos e inspectores del Servicio de Vigilancia del Litoral de la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo, así como de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local de Eivissa. Este dispositivo refuerza la coordinación entre administraciones para garantizar el cumplimiento de la normativa y la protección del litoral, según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua.

Durante la jornada se han inspeccionado nueve embarcaciones y se han levantado nueve actas por posibles irregularidades detectadas en la actividad náutica. Las diligencias serán ahora tramitadas por los órganos competentes para que se determine, en su caso, el inicio de los correspondientes expedientes administrativos.

El Servicio de Vigilancia del Litoral de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha participado en el dispositivo con dos de las embarcaciones destinadas a las Pitiusas, integradas dentro de la flota desplegada este verano para reforzar la vigilancia, la inspección y el control de la actividad en el litoral balear. Este servicio tiene como objetivo prevenir y detectar prácticas irregulares, especialmente en materia de chárter ilegal, uso indebido del dominio público marítimo y cumplimiento de la normativa vigente.

Este tipo de actuaciones forman parte del calendario de inspecciones impulsado por la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua durante la temporada de verano, con la colaboración de las diferentes administraciones y cuerpos operativos, para reforzar la seguridad marítima, favorecer una actividad náutica ordenada y contribuir a la conservación del medio marino.