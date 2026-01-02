Un operativo de la Policía Local de Palma se salda con diez actas por consumo de alcohol y dos de droga

El operativo de la Policía Local de Palma en Nochevieja se salda con diez actas por consumo de alcohol y dos de droga- POLICÍA LOCAL

PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El operativo de la Policía Local de Palma llevado a cabo entre este jueves y viernes se ha saldado con decenas de actas por consumo de alcohol en la vía pública y dos conductores denunciados por dar positivo en el control de drogas.

Según ha informado el cuerpo policial este viernes, agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) llevaron a cabo un dispositivo a primera hora de la madrugada en la calle Ausias March.

En el operativo se detectó a un conductor que dio positivo en cannabis, cocaína, anfetamina y metanfetamina. Además, circulaba sin seguro, sin la ITV en vigor y con el permiso de conducir sin vigencia. También se le levantó un acta por tenencia de drogas y su vehículo fue inmovilizado.

Un segundo conductor dio positivo en cannabis y cocaína, y también circulaba sin el seguro obligatorio, motivo por el cual su vehículo fue igualmente inmovilizado.

Posteriormente, la misma unidad actuó en la plaza Francesc Garcia i Orell, donde se desmanteló un botellón. Esta intervención finalizó con diez actas por consumo de alcohol en la vía pública y una por tenencia de estupefacientes.