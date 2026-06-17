Operativo en Santanyí acaba con un detenido por drogas y un local denunciado por varias irregularidades. - GUARDIA CIVIL

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Local de Santanyí han detenido a un hombre que fue sorprendido con 23 dosis de LSD en su poder y ha levantado varias denuncias contra un establecimiento que no tenía licencia de apertura, no había pagado el impuesto de actividades y no tenía hojas de reclamaciones.

Según han indicado en un comunicado, la intervención se desencadenó durante una inspección conjunta realizada la noche del pasado domingo en un establecimiento de ocio nocturno ubicado en Cala Figuera.

Este tipo de operativos forman parte de los planes preventivos dirigidos a controlar el consumo y tenencia de sustancias estupefacientes en zonas lúdicas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los clientes y propiciar un entorno de turismo seguro en la demarcación.

Durante la inspección de uno de los locales e identificación de los clientes, los agentes hallaron entre las pertenencias de un hombre de 65 años de edad, 23 dosis de LSD, dos dispensadores de dicha sustancia con una capacidad de 39 mililitros cada uno y 2.200 euros en efectivo, fraccionado presuntamente para facilitar las transacciones, por lo que se le detuvo como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Asimismo, en el transcurso de la inspección se redactaron dos actas por tenencia de sustancias estupefacientes a un cliente y propietario del local comercial y tres actas por irregularidades administrativas del local, una por carecer de licencia de apertura, no presentar el impuesto de actividades económicas y no poseer hojas de reclamaciones, las cuales han sido puestas en conocimiento de la autoridad competente, el Ayuntamiento del municipio.

Las diligencias policiales instruidas, junto con el detenido y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente en los Juzgados de Manacor.