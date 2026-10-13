Prohens propone el martes 20 de octubre para la celebración del Debate de Política General de Baleares

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025 - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha propuesto este martes la celebración del Debate anual de Política General de Baleares el próximo 20 de octubre.
La líder del Ejecutivo balear lo ha registrado así este martes en el Parlament para que se dé la tramitación reglamentaria correspondiente.
Según señala, así se acordó en el Consell de Govern del pasado viernes por lo que se pide al Parlament, de conformidad con el artículo 185.1 del Reglamento, la celebración de este debate anual a partir del martes 20 de octubre.