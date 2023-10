La oposición pide a Costa que "asuma su derrota" y el "fracaso del Govern" al tumbarse el techo de gasto autonómico

Negueruela ha afirmado que en una situación como la vivida por el vicepresidente del Govern tras el rechazo al techo de gasto "sabría qué hacer"



PALMA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oposición ha pedido al vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, que "asuma su derrota" y el "fracaso del Govern", después de que este martes el PP no haya logrado el apoyo de Vox a la propuesta de techo de gasto, lo que implica que la tramitación de los próximos presupuestos autonómicos sufra un frenazo.

En declaraciones a los medios tras el pleno del Parlament, el portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, ha afirmado que esta votación deja a Baleares en una situación de "ingobernabilidad".

El líder de la oposición ha reprochado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que días antes de una votación tan importante como esta "se fuera a Madrid a reunirse con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo", y ha incidido en que "debería haberse reunido con los grupos parlamentarios de Baleares".

De este modo, ha situado el foco en Prohens por su "ausencia" en el hemiciclo hasta el momento de la votación y ha recriminado al Govern que "no sepa ni pactar con sus socios".

Negueruela ha insinuado que el conseller "debería ser historia" y ha recalcado que, por "dignidad", Costa "debería asumir esta derrota", puesto que si como exvicepresidente del Govern hubiera sufrido una derrota como esta, ha afirmado que él "sabría qué hacer".

"INCAPAZ DE LLEGAR A ACUERDOS"

Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha sostenido, tras la votación del techo de gasto, que se "acababa de vivir el fracaso del Govern", algo que tendrá que "asumir" y le debería hacer "meditar".

"Ahora mismo, el PP lo que ha demostrado es que es incapaz de llegar a acuerdos, no solo con sus socios, sino con ninguna otra fuerza en el Parlament. No ha llegado a ningún pacto, no solo porque haya una discrepancia de fondo, sino porque no ha intentado llegar a ningún pacto", ha defendido.

Apesteguia ha asegurado que se enteraron este lunes por la prensa del problema que existía entre el PP y Vox para aprobar el techo de gasto y ha matizado que MÉS no ha recibido "ninguna comunicación por parte del Govern hasta que Costa se ha subido a la tribuna y ha pedido, por confianza ciega, que vote su techo de gasto".

En ese sentido, ha apuntado que el Govern ha recibido "un mensaje claro" del Parlament al decirle que "no puede actuar como si tuviera mayoría absoluta". "Con esta votación, Costa ha actuado como si tuviera mayoría absoluta y lo ha dicho en la tribuna, por lo que es una actitud política preocupante".

De su lado, el portavoz parlamentario de Més per Menorca, Josep Castells, ha expresado su "perplejidad" por esta situación en la que Vox "ha votado en contra porque el PP no le ha secundado una proposición no de ley en materia lingüística".

"El pacto de Govern está cerrado en falso, es inestable y, por tanto, en estos 100 días de Govern, que han celebrado con aires de victoria, se demuestra que las bases son absolutamente inestables y están a expensas del chantaje permanente que parece que Vox está dispuesto a hacer en cada pleno", ha manifestado.

En esta línea, el representante de Més per Menorca se ha mostrado dispuesto a "llegar a acuerdos en todos los temas beneficiosos para la ciudadanía", pero, según ha lamentado, el Govern "no ha hecho ningún intento de ponerse de acuerdo con Més ni les ha consultado sobre su postura".