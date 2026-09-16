Otorgada la concesión del nuevo restaurante del puerto de Cala Rajada

Local del futuro restaurante de puerto de Cala Rajada - CAIB

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Ports de Balears (PortsIB), entidad dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha aprobado el otorgamiento de la concesión administrativa para ocupar y explotar el local destinado a restaurante situado en la zona de servicio del puerto de Cala Rajada, en el municipio de Capdepera.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, la concesión se ha adjudicado a la empresa Limpiezas Generales de Baleares SL, que dispondrá de una superficie de 486,37 metros cuadrados y abonará un canon anual de 92.640 euros más IVA. El plazo de la concesión será de 15 años, sin posibilidad de prórroga.

PortsIB también ha aprobado definitivamente el proyecto básico y de ejecución para distribuir y adaptar el local, redactado en junio de 2026. Estas actuaciones permitirán adecuar las instalaciones para que puedan acoger la actividad de restauración y deberán estar finalizadas en marzo de 2027.

El proyecto incluye la instalación de placas fotovoltaicas sobre una estructura metálica de aluminio fijada mediante contrapesos, sin perforar la lámina impermeabilizante de la cubierta. La empresa deberá garantizar que los trabajos no afecten a la estanqueidad del edificio, ni a las garantías existentes.

La concesionaria también deberá comunicar a PortsIB el nombramiento del técnico responsable y la fecha de inicio de las obras. Una vez finalizadas, tendrá que presentar el certificado correspondiente y solicitar su reconocimiento. Las obras e instalaciones fijas revertirán a PortsIB cuando finalice la concesión.

El procedimiento se inició mediante un concurso público aprobado por el Consejo de Administración de PortsIB en enero de 2026. Al proceso se presentaron dos empresas y la Comisión de Valoración propuso la oferta de Limpiezas Generales de Baleares SL, de acuerdo con las condiciones establecidas en los pliegos.