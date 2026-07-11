Un paciente pega una patada a una médica y escupe a una enfermera en el Centro de Salud de Sant Antoni

Archivo - Centro salud en Sant Antoni, Eivissa - ÁREA DE SALUD IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

EIVISSA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Eivissa y Formentera ha confirmado que este viernes por la noche un paciente propinó una patada a una médica y escupió a una enfermera, además de agredir al personal del SAMU 061.

Según ha explicado, el presunto autor es un hombre de origen rumano que pasó a disposición de la policía y fue detenido. La actuación del personal de seguridad del Centro de Salud de Sant Antoni resultó fundamental para contenerle. La doctora agredida pondrá denuncia.

El Área de Salud ha condenado con absoluta firmeza las agresiones al personal sanitario en el ejercicio de su labor y ha puesto a disposición de los agredidos todo el sistema de respuesta ante agresiones, además de ofrecer todo el apoyo que sea necesario.