Palma adjudica por más de 243.000 euros la musealización de las Torres del Temple, que se ejecutará en 12 semanas - EUROPA PRESS

PALMA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles la adjudicación del contrato para la musealización de las Torres del Temple por un importe de 243.512 euros y un plazo de ejecución de 12 semanas.

Así lo ha explicado la portavoz del Ayuntamiento, Mercedes Celeste, quien ha detallado que se trata del paso previo a la apertura de este espacio como sede de interpretación de la fortaleza del templo, que recogerá información sobre aspectos del proyecto y sobre la historia de la capital mallorquina.